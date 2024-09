Falcao estuvo en el programa ‘Sin anestesia’, de Caracol Radio, y allí habló sobre algunos temas deportivos y personales, en una faceta que muy pocas veces se le ve.

Y es que el ‘Tigre’ entró en la tónica de humor que manejan en ‘La luciérnaga’ y les siguió el juego a los panelistas con comentarios divertidos, sorprendiendo a los oyentes y asistentes al centro comercial Cafam Floresta, donde se llevó a cabo el programa.

Fue en ese espacio que el capitán de Millonarios, inesperadamente, reaccionó con gracia a un chiste que le hicieron sobre su paternidad, ya que, evidentemente, no acostumbra a planificar.

Falcao: “Cuando planificas bien, das una estructura sólida, fuerte, los resultados se dan”.

Gabriel Delascasas: “Planificar bien si… cinco hijos”.

Falcao: “Lo de planificar no es lo mío. Pero a mí me dicen el ‘Tigre’ no solo por… Me la dejan picando y la mando a guardar”.

Gabriel Delascasas: “Menos mal no dijo y la meto”.

La respuesta de Falcao García provocó un sinfín de risas en la mesa de trabajo y en las personas que le estaban prestando atención en vivo, pues no es usual ver al ‘Tigre’ en ese tipo de espacios, quizás más informales.

“Esa influencia mía va más allá de lo futbolístico”, remató más adelante, cuando le hicieron otro chiste sobre los hijos que tiene.

Cuántos hijos tiene Falcao y cómo se llaman

Radamel Falcao García tiene 37 años de edad, está casado con la cantante y empresaria argentina Lorelei Tarón, y tiene 5 hijos.

Los hijos del capitán de Millonarios se llaman: Dominique, Desirée, Annete, Jedidiah y Heaven García.

