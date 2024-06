Fabián Sambueza marcó época con Independiente Santa Fe, pues su buen fútbol hizo que muchos seguidores le agradecieran con nobles gestos las tardes y noches de alegría que les brindó vestido de ‘Rojo’.

El argentino, que tuvo un paso de un año en el elenco capitalino, llegó con ese club a la final de la temporada 2020, pero terminó perdiéndola con el América de Cali en el torneo marcado por la pandemia. Luego de ese amargo momento decidió irse del equipo, aunque un hincha intentó a evitarlo a toda costa.

El seguidor le ofreció a Sambueza regalarle un lote a cambio de que se quedara en el club capitalino. El jugador que hoy actúa en el Atlético Bucaramanga, le comentó a Semana que es verdad que le regalaron esa parcela.

El hincha, que también se llama Fabián, le obsequió ese terreno, pese a que el jugador no quería aceptarlo. De hecho, fue el presidente de Santa Fe en ese entonces, Juan Andrés Carreño, quien le notificó de la intención del hincha:

“Mire que hay un señor que le quiere regalar un lote por quedarse. Yo le dije que no, que se lo agradecía, pero que de cualquier manera me iba a ir porque las expectativas económicas con el club no eran las que yo quería”, contó Fabián Sambueza al medio mencionado.