En medio de la polémica que surgió tras las declaraciones que hizo ayer Mauricio Navarro con respecto a los beneficios económicos que tenía la barra ‘Los del sur’, recordamos que Juan Carlos de la Cuesta ya había hablado de esto sin tapujos.

Esto ocurrió en el año 2016 cuando estaba en la presidencia del Atlético Nacional. Y es que para nadie es un secreto que este dirigente es uno de los más queridos por la hinchada, no solo por su buena relación con ellos, sino también por encaminar al club a su época más gloriosa.

En el año 2016, el expresidente verdolaga fue invitado a un programa radia en el cual tocó varios temas y entre ellos la relación con la barra. Allí no tuvo problema en contar sobre el acuerdo que se tenía con ‘Los del sur’ por ese entonces.

“Tenemos un acuerdo con la barra ‘Los del sur’, no nos molesta decirlo y lo tenemos abierto. Ellos tienen un club de formación y allí hacemos algunos convenios de cooperación para que tengan balones, uniformes y lo necesario para que puedan hacer su proyecto social” aclaró.

Así mismo, reveló cómo funcionaba el tema de la logística y de la boletería.

“Les damos en forma de pago, para que ellos manejen la logística que ha sido ejemplo a nivel nacional, el primer filtro y hagan la misma logística de la barra en el estadio. Les entregamos en contraprestación por el servicio de la logística unas boletas a 90 o 100 personas, para esos mismos partidos. En financiación de viajes, no hacemos eso. Por eso me extrañó mucho que dijeran que nosotros les dábamos 1.500 boletas a los líderes para que vendieran, eso no lo hacemos en realidad” dijo el por entonces presidente de Nacional.