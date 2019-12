La particular declaración de Unzué llegó en medio de una entrevista con el portal ibérico El Confidencial. “Nairo no está con nosotros porque creemos que su momento para pelear por las grandes generales pasó, no por otra cosa”, manifestó el director que trabajó junto al colombiano por ocho años.

Lo llamativo es que la sentencia del español, dejando claro que no ve a un Nairo competitivo en la próximas grandes vueltas, llegó en medio de una respuesta en la que estaba elogiando al campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016. El periodista le destacó a Unzué que siempre hablaba bien de Quintana y él agregó:

“Como no puede ser de otra manera. Ha sido un hombre clave, nos ha permitido durante cinco años soñar con una victoria en el Tour. Estuvo en 2013 y 2015 muy cerca de conseguirlo, pero ha tenido la mala suerte de toparse en esta década con Chris Froome. Cuando ves lo que ha supuesto para un país como el suyo…sentirnos partícipes del renacer del ciclismo latinoamericano es muy gratificante”.

Enseguida, hizo una diferenciación entre el Nairo de hace varios años y el que en el último tiempo tuvo que afrontar varias decepciones. “Nos ha dado una solidez buenísima. Allá donde ibas con él sabías que era un hombre con capacidad de obtener resultados. Transmitía tranquilidad, sobre todo cuando la carrera picaba para arriba porque era un gran escalador. Hace unos años marcaba la diferencia en la montaña. La lucha contra el crono le apartó de cosas mayores, pero siempre las estuvo acariciando”, concluyó el director del equipo telefónico.

Nairo, que en febrero cumple 30 años, afrontará un nuevo rumbo en su carrera con el equipo francés Arkea, con el título del Tour de Francia como gran obsesión.