Mientras buena parte de la atención se ha centrado en el fichaje de Juan Fernando Quintero con Junior y las incidencias sobre ese volante antioqueño, hay otros que piden pista.

Se trata del volante bogotano Stalin Motta, que fue uno de los que sentenció el fracaso de Atlético Nacional el semestre pasado luego de que Equidad complicó a ese equipo en Medellín.

Por eso, aunque algunos le proponen pensar en el remate de su carrera como profesional en el fútbol colombiano, él no pudo ocultar su nostalgia en una entrevista en Win Sports.

Ex Selección Colombia Stalin Motta casi que llora en vivo en Win Sports

El volante reconoció durante una entrevista con el canal deportivo de Colombia, replicada en Twitter, la frustración por las pocas oportunidades en la Liga BetPlay.

“Esperaba otras respuestas por lo que hice en el último semestre en partidos competitivos contra clubes como Nacional, Millonarios, equipos que exigían y me fue bien. Entonces me ha sorprendido bastante, pero la edad en nuestro país pesa. Se fijan más en un numero. Ha sido muy complicado. Tengo otros planes con mi familia. He sido una persona que no he cobrado mucho dinero en el fútbol y me he movido en el sector inmobiliario, pero mi primera opción es seguir jugando al fútbol”, aseguró.

Motta estuvo al borde del llanto en esa conversación con Win Sports., al explicar su situación actual después de 18 años de trayectoria como futbolista profesional.

“Son circunstancias difíciles. El fútbol tiene proceso, son ciclos. Estoy tranquilo aunque me vean así. Estoy trabajando, no estoy recostado en la cama rascándome la barriga. Consciente de que pueda llegar. En Equidad me ofrecieron otro cargo en el club. Todo fue muy rápido. La fortaleza mental a veces cae, pero ahí está tu familia”, indicó.

El volante pasó por la Selección Colombia como parte de la convocatoria de Jorge Luis Pinto para amistosos internacionales contra Irlanda y Francia en 2008, además de un partido de eliminatorias de Sudáfrica-2010 contra Bolivia bajo el mando de Eduardo Lara.

El jugador de 38 años tuvo la mayor parte de su carrera en Equidad, donde explicó que le han ofrecido oportunidades para integrarse en otros ámbitos fuera del profesionalismo, pero él espera una última opción.

Este es el video en el que el volante bogotano se alcanzó a contener y apareció casi llorando durante su entrevista con Win Sports.