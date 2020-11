Después de cuatro compromisos consecutivos sin sumar de a tres puntos (1 empate y 3 caídas), el Everton volvió al triunfo y venció al Fulham, que se hunde en la parte baja de la tabla de posiciones de la Premier League.

La primera anotación del encuentro llegó antes del primer minuto de juego a través de Dominic Calvert-Lewin, quien aprovechó una gran asistencia de Richarlison. No obstante, la alegría para los ‘Toffees’ no duró mucho, ya que Bobby Reid puso la igualdad parcial.

Aunque no había tenido mucha participación al comienzo del partido, James Rodríguez tomó las riendas del mediocampo ofensivo y arrancó las jugadas para el segundo y tercer tanto del equipo azul, respectivamente.

En la segunda parte, Everton volvió a mostrar deficiencias en la parte defensiva, donde Yerry Mina continúa sin mostrar su mejor nivel. Al final, los ‘blues’ derrotaron 3-2 al Fulham, con doblete de Calvert-Lewin y un gol de Abdoulaye Doucouré.

James, que salió al minuto 73 de la parte complementaria, disputó su noveno encuentro con la camiseta del conjunto inglés (todos como titular). Desde su llegada al club, el colombiano ha marcado 3 goles y ha realizado 4 asistencias.

Brilliant run by Iwobi sets up Everton as DCL gets Everton’s second goal. Fulham 1-2 Everton. #EFC pic.twitter.com/4IvbR3Q6jF

— Bluekipper.com (@bluekippercom) November 22, 2020