Carlo Ancelotti fue entrevistado por el programa ‘De fútbol se habla así’, de Directv Sports, y en el diálogo que tuvo con ese medio de comunicación entregó un mensaje desalentador para todos los aficionados que, después de ver la forma como recuperó a James Rodríguez en el Everton, lo quieren ver dirigiendo a la Selección Colombia.

El italiano confesó que los jugadores colombianos que ha entrenado lo han invitado a visitar el país y que le gustaría venir alguna vez, pero no precisamente para entrenar al combinado nacional.

“Nunca fui a Colombia, nunca he tenido la oportunidad de ir. Me han invitado Ospina, James y Yerry Mina. Un día me gustaría pasar un tiempo en Colombia, pero no para entrenar”, declaró el cinco veces campeón de la Champions League.

Acto seguido, el entrenador del Everton destacó la trayectoria de Carlos Queiroz, dando a entender que la Selección tiene un buen técnico. Luego de las históricas goleadas que recibió Colombia contra Uruguay y Ecuador, cada vez son menos los que piensan lo mismo del técnico portugués.

“Colombia tiene un entrenador muy bueno que es Carlos Queiroz, tiene una experiencia que no todos tienen. Lo conozco muy bien, tiene mucha experiencia, le puede hacer bien a Colombia”, concluyó Ancelotti cuando le preguntaron si le gustaría dirigir acá.

Ahora la ‘tricolor’ vive una crisis pocas veces vista, y no precisamente por los resultados. En las últimas horas surgieron varias informaciones periodísticas señalando que algunos jugadores casi se van a las manos en el pasado doblete de partidos y que la convivencia dentro del equipo está seriamente afectada.