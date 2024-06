Inglaterra ha sido uno de los equipos que más ha decepcionado en esta edición de la Eurocopa, ya que tiene jugadores muy talentosos que están en los mejores equipos del mundo, pero hasta ahora en los primeros tres partidos no han demostrado nada y por eso es que apenas sumó cinco puntos de los nueve posibles en la primera ronda.

(Ver también: Cuánto gana un árbitro por cada partido de la Eurocopa; los sueldos son millonarios)

De hecho, en el último compromiso empató 0-0 con Eslovenia y los hinchas se fueron muy molestos del estadio, ya que si bien se quedaron con la primera posición del grupo, el juego no convence y saben que eso no será suficiente pensando en los octavos de final del certamen.

Ahora, además de que el técnico Southgate debe trabajar bastante, se sumó un problema y es que una de sus máximas figuras se ausentará de los entrenamientos porque debe estar presente en su hogar para un tema familiar: Phil Foden.

Lee También

En un comunicado de prensa, la Federación de Fútbol de Inglaterra explicó que el jugador de 24 años de edad, figura del Manchester City y mejor jugador de la temporada de la Premier League, tuvo que volver a su país para atender un asunto urgente familiar.

Resulta que su esposa, Rebecca Cooke, estaba embarazada y su tercer hijo está próximo a nacer, por lo que el futbolista recibió permiso del cuerpo técnico para estar presente en ese importante momento de su vida.

❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden, back home to be present for the birth of his third child.

He’s expected to be back with the England squad at Euro 2024 by Sunday. pic.twitter.com/LinGoD9Qou

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024