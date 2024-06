Este domingo 23 de junio, Hungría derrotó 1-0 a Escocia por la tercera fecha de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. Sin embargo, lo que marcó el compromiso fue lo ocurrido con Barnabás Varga, quien fue evacuado en una camilla y transportado al hospital luego de sufrir una dura caída sobre la nuca.

Todo ocurrió al minuto 68, justo en un balón colgado al área escocesa, pues el jugador de 29 años cayó con violencia sobre la nuca y fue puesto inmediatamente en posición lateral de seguridad por sus compañeros.

Acá, el video del momento:

Durante el tiempo que permaneció en el suelo, el deportista fue protegido con sábanas alrededor, para evitar la captura de imágenes de la delicada situación. Después de varios segundos de tensión, los servicios de emergencia saltaron al césped para evacuarlo y el jugador recibió una ovación de la grada de aficionados húngaros.

Varios minutos después de lo ocurrido, la Federación de Fútbol de Hungría informó: “¡El estado de Barnabás Varga es estable! El jugador se encuentra actualmente en uno de los hospitales de Stuttgart”.

En su pronunciamiento, la federación agregó que el futbolista estaba hospitalizado después de sufrir una “conmoción cerebral”, además de haberse roto “varios huesos de la cara”. Por tal motivo, el atacante posiblemente sería operado en las próximas horas.

Al finalizar el encuentro, Marco Rossi, el director técnico de Hungría, se pronunció en rueda de prensa sobre lo sucedido y remarcó que lo importante era que su jugador estaba fuera de peligro.

“Lo más importante es que ‘Barni’ está bien. No sé si se estrelló contra el arquero o con un defensor porque fue una situación confusa. Por eso el VAR estaba comprobando si podía ser penal o no. Lo que escuché a los jugadores es que ‘Barni’ en ese momento parecía no estar consciente, por lo que todos estaban realmente preocupados por su estado”, aseguró.