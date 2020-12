La mujer mostró su enojo antes de que se conozcan los resultados de los análisis hechos para determinar las sustancias que ingirió el popular ‘Pelusa’ en la antesala de su fallecimiento.

Y agregó que los cuidados recibidos por Diego Maradona no eran los mejores después de haber sido operado de un hematoma en la cabeza, algo que aparentemente ella había advertido.

“No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la loca desquiciada”, apuntó.

Posteriormente, un tuitero le replicó, pero ella indicó que había puesto al tanto de lo que estaba sucediendo a Leopoldo Luque, médico personal del famoso ‘10’.

“Yo se los avise a ellos y les dije que iban a ser los culpables si pasaba lo que paso”, concluyó.

La hija de Diego Maradona explicó en otro mensaje de Twitter que cerró su cuenta de Instagram por su actual estado de ánimo.

“Lo cerré porque las fotos de los árboles de Navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina, así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood [estado anímico]”, escribió.

