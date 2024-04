Las competencias de fondo en el atletismo suelen tener un dominio amplio por parte de los deportistas africanos, quienes comandan casi todas las pruebas de atletismo de 21 o 42 kilómetros que se corren en el planeta.

Esa hegemonía que parecía romperse en la media maratón de Pekín, en la que He Jie resultó vencedor, está bajo la lupa de las autoridades por un aparente amaño del corredor asiático y una presunta complicidad de tres fondistas africanos.

En los videos de la carrera se evidencia el momento en el que los 4 competidores están cabeza a cabeza en la recta final. Allí se ve a He Jie, de 25 años, por detrás de los keniatas Robert Keter y Willy Mnangat y del etíope Dejene Hailu.

#Beijing authorities are investigating Sunday's half-marathon after footage shared online showed three African runners appearing to slow down near the finish line to allow China's He Jie to overtake them and win.#Marathon pic.twitter.com/rDFUOvlm02

— dainik aavishkaaraah (@aavishkaaraah) April 16, 2024