Durante las últimas horas, el nombre de Kyle Walker ha sido noticia mundial no solo por su participación en la gala de los premios The Best, sino por una historia de infidelidad que protagonizó recientemente.

(Vea también: De Millonarios a River: así presentaron a mediocampista que Alberto Gamero dejó ir)

Al parecer, el defensor (incluido por la Fifa en el mejor equipo de 2023) sostenía una doble vida amorosa al estar casado y tener una relación aparte con una modelo. Esto, como era de esperarse, terminó en su separación, anunciada por su exmujer Annie Kilner, con quien tuvo tres hijos.

Y es que todo lo reveló la tercera persona de la historia, la modelo Lauryn Goodman, quien es mamá de dos hijos del futbolista y decidió contarle toda la verdad a la entonces esposa del futbolista.

Cuál es el escándalo de Kyle Walker

En una entrevista con el diario The Sun, Goodman aseguró que tuvo una hija con el deportista mientras este aún estaba casado. Sin embargo, él no le quiso contar nada a su esposa y siguió su vida como si nada hubiera pasado.

“Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole: ‘Nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana’. No quería que se separaran o se causaran daño, pero tenía que salir a la luz por el bien de todos”, narró la mujer en el mencionado medio.

Lee También

Al ver que Walker no le decía nada a su esposa, Goodman aprovechó que él tenía que viajar con el Manchester City para un partido y decidió contarle todo a Annie Kilner.

“El día después del ‘Boxing Day’ [26 de diciembre] le pedí a alguien que le enviara un mensaje a Annie porque sabía que él estaba afuera jugando para poder hablar con ella y decirle la verdad en privado de que Kyle era el padre de mi hija”, contó en el diario.

La modelo aseguró que, al enterarse, la esposa del futbolista no dejaba de pedirle pruebas, por lo que le compartió una prueba de ADN que confirmaba que Walker era el papá de su hija.

Pero la novela no queda allí, pues justo después de que estallara el escándalo se conoció que Kyle Walker y su exesposa Annie están esperando su cuarto hijo (el sexto para él). La mujer tiene seis meses de embarazo, el mismo de edad que tiene la hija del jugador con la modelo.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.