Carlos Sánchez, mediocampista con pasado en Independiente Santa Fe y mundialista con la Selección Colombia, es centro de burlas y comentarios por su acento durante una entrevista que le hicieron en Argentina.

El futbolista de 37 años, nacido en Quibdó, Chocó, habló con ESPN sobre su presente deportivo en San Lorenzo, así como de su carrera internacional, pero lo que más llamó la atención en los fanáticos fue el acento argentino que usó, como si hubiese nacido en ese país.

El curioso momento ocurrió cuando explicaba cómo detener a Lionel Messi, teniendo en cuenta que lo enfrentó con la Selección Colombia, causando un sinfín de comentarios y críticas en las redes sociales.

“A mí lo que me dio resultado es no dejarle ni medio metro. A Messi no hay que darle ni medio metro. Si te deja en ridículo Messi, no pasa nada, porque es Messi, pero si vos le das dos metros, chao, es imposible pararlo”, dijo.

“A MESSI NO HAY QUE DARLE NI MEDIO METRO”. Carlos Sánchez y el consejo para quienes tengan que marcar al 10 o a Cristiano Ronaldo. 📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/A1WOh6hW5W — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2024

A continuación, algunas reacciones al acento de Carlos Sánchez:

Cuando naces en Buenos Aires,Cauca — Tomas Baez (@baezjero) January 17, 2024

No Pasha nada 😂😂 — Brian (@BA_1916) January 17, 2024

Pasa Teo y no lo puede creer 😂 pic.twitter.com/q1CTlOdOm8 — Zaragoza Verdolaga 💎 (@verdolagazarag1) January 17, 2024

Jajajajaja Carlos el “ChocoArgentino” Sánchez. — Jonathan 🇵🇸 (@chonta88) January 17, 2024

Las declaraciones de la ‘Roca’ Sánchez recordaron la vez que Teófilo Gutiérrez fue tendencia por hablar con acento argentino y usar palabras de ese país durante una entrevista para Fox Sports, cuando era jugador de Lanús.

