El futbolista colombiano Carlos Sánchez, recientemente presentado como nuevo refuerzo de San Lorenzo (Argentina), se quejó en su cuenta de Twitter por el mal servicio que le prestó Avianca este 14 de febrero, después de comprar un vuelo.

(Vea también: Tiquetes hasta en $ 12.000 con las rebajas de vuelos en Colombia para varios destinos)

El mediocampista, que el año pasado jugó en Santa Fe, aseguró que pagó 11 millones de pesos por el viaje, pero que, al momento de abordar, funcionarios le dijeron que no podía ingresar a la aeronave porque el vuelo estaba “sobrevendido”.

Cabe resaltar que la ‘roca’, como se le conoce popularmente, no se quejó porque el vuelo le costó 11 millones de pesos, pero sí dejó claro que su malestar pasó por los 3 millones de pesos extra que le tocó pagar de más por las maletas.

“Qué pasa, Avianca. Pagué 11 millones de pesos por un vuelo y me cobran 3 millones más por las maletas, pero no me dejan subir al avión porque está sobrevendido”, escribió el mundialista con la Selección Colombia.