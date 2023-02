Carlos Sánchez es jugador de San Lorenzo de Almagro, equipo con el que ya ha disputado tres partidos, dos de ellos como titular.

(Vea también: Baldomero Perlaza recordó su paso por Santa Fe: “El amor que le tengo es grande”)

El volante colombiano, doblemente mundialista con la Tricolor, llegó al fútbol argentino proveniente de Santa Fe y en las últimas horas protagonizó una frase que hizo sentir mal al hincha del cuadro ‘Cardenal’, donde estuvo por más de un año.

En entrevista con ‘TyC Sports’ ‘La Roca’ fue consultado sobre el trato que le ha dado el hincha de San Lorenzo y su respuesta fue bastante sorpresiva, teniendo en cuenta que lleva poco tiempo.

“El grupo me ha dado una bienvenida maravillosa, me han hecho parte. Están siempre comentando cosas para mejorar. La hinchada me sorprendió muchísimo. Es la primera vez que veo un estadio cantar todo el partido. Se me erizó la piel. Estar ahí adentro y sentir eso es algo espectacular”, dijo Carlos Sánchez.