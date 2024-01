Uno de los equipos que más ha sonado en el actual mercado de pases del fútbol colombiano es el América de Cali, en gran parte por su interés en el chileno Arturo Vidal, jugador que quiere contratar pese a lo costoso que representa tenerlo en su plantilla.

(Vea también: Tulio Gómez deslinda si Arturo Vidal le hará ‘gambeta’ al América: ¿Sí llega o no?)

Sin embargo, este viernes 12 de enero el conjunto ‘Escarlata’ fue tendencia en redes por el interés que despertó uno de sus jugadores en el City Football Group, sociedad empresarial que administra al menos 12 clubes a nivel mundial, siendo el Manchester City de Inglaterra el más importante.

Así lo aseguró el periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en fichajes, quien mencionó que el volante Josen Escobar está siendo seguido de cerca por el mencionado grupo empresarial.

🔵🇨🇴 City Group are monitoring 19 year old Colombian right back Josen Escobar as talent for the future.

There are several clubs interested in CD América fullback, City Group are keeping close eye on him. pic.twitter.com/R7vrlo9b1g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2024