El tema de la posible llegada del futbolista chileno Arturo Vidal al América de Cali sigue siendo un asunto de discusión, ya que algunos dicen que esta sería hasta la mejor contratación del fútbol profesional colombiano en su historia, y otros, por el contrario, aseguran que es mucho dinero por un jugador de tan avanzada edad.

De hecho, hay un sector de la prensa que no está de acuerdo con que se gaste tanta plata por ese futbolista en particular, ya que más allá de que no ignoran su nivel en el pasado y la historia que ha escrito para el fútbol chileno, sienten que ahora no rendiría de la misma manera y por eso es que es un gasto, más no una inversión.

Uno de esos periodistas es, justamente, Carlos Antonio Vélez, que siempre es controvertido y en esta oportunidad no podía ser la excepción, pues opinó lo contrario de lo de la afición con un fuerte mensaje acerca de estos jugadores que ya son un poco mayores.

En un trino publicado en su cuenta de X, antes Twitter, el comunicador aseguró que este tipo de contrataciones no van de la mano del discurso del técnico, que en el caso de Lucas González es presionar alto y asimilarse al fútbol europeo.

Quieren hacer un fútbol moderno y equipos con intensidad alta, presionantes e invasivos pero contratan rémoras viejas y costosas. Definitivamente tienen ojo para un sucio!

Posdata: cuándo se contratan jugadores por nombre, con pasado pero sin presente y con dudoso futuro es… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 11, 2024

“Quieren hacer un fútbol moderno y equipos con intensidad alta, presionantes e invasivos, pero contratan rémoras viejas y costosas”, escribió el periodista en su cuenta de la red social.

Ante esto, los hinchas se molestaron y hasta el periodista Jorge ‘El patrón’ Bermúdez le respondió recordándole el promedio de edad del Fluminense, campeón de la Copa Libertadores, y el por qué la edad no es una variable tan importante para ganar.

Doctor @velezfutbol ¿Y quién dijo que todo el mundo debe jugar así para salir campeón? Hay muchas formas de ganar. Y porfa revísele la edad a Fabio, FMelo, Marcelo, Ganso, Keno y Cano, campeones de Libertadores con Fluminese haber si es que son unos niños de 25 años. 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/qmSZJJ18lM — Jorge Bermudez (@jorgebermudezh) January 11, 2024

Cómo va el negocio de Arturo Vidal

Por lo pronto, América sabe que las posibilidades de contratar al chileno no son muy altas, pero igual tiene fe con que la propuesta económica lo seduzca y que así vista la camiseta ‘escarlata’ durante 2024.

