Arturo Vidal es, para muchos, el mejor jugador chileno de la historia, pues fue quien lideró la época dorada de esa selección junto a Claudio Bravo, Alexis Sánchez y más, lo que les permitió ganar dos títulos de Copa América, ambas contra Argentina.

Ahora, el fútbol profesional colombiano está atento, dado que en las últimas horas surgió la información de que el volante chileno tuvo un acercamiento con el América de Cali, recordando que su esposa es vallecaucana e hincha de ‘la mechita’.

Aunque todo parecía mentira, ya que un jugador de esos es difícil que venga al país, el máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, confirmó la noticia y aseguró que sí preguntó por sus condiciones económicas.

Arturo Vidal podría llegar al América de Cali

En diálogo con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, Gómez explicó: “Escuché que quería venirse a jugar al América porque la pareja vive en Jamundí y lo llamamos y le preguntamos por las condiciones; la peor diligencia es la que no se hace. Nosotros preguntamos si quiere venir para el América y no ha respondido, que responde de acá a mañana. Es difícil, pero uno nunca sabe”.

Y sobre cuánto planea ofrecer para tratar de traerlo, agregó: “Debe ser un jugador de un millón de dólares, así de pronto le ofrecemos la mitad. Todo se negocia”.

Además, Gómez aseguró que no harán muchas contrataciones más, pues solamente falta por confirmar un delantero y un defensa central, pero igual si se presenta la oportunidad de Vidal, no le van a decir que no.

De completarse el fichaje, América traería a uno de los mejores jugadores del continente de los últimos años y lo rodearía de otros futbolistas importantes como el caso de Daniel Bocanegra, Adrián Ramos, Joel Graterol y más.

Dónde ha jugado Arturo Vidal

Cabe destacar que Arturo Vidal ha sido un futbolista exitoso a lo largo de su carrera, pues ha jugado en los mejores clubes y ha ganado varios trofeos en todos los países por los que ha pasado.

Su carrera comenzó en Colo Colo de Chile, luego pasó al Bayer Leverkusen de Alemania, la Juventus de Italia, el Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España, Inter de Milán de Italia y Flamengo y Atlético Paranaense de Brasil.

A lo largo de su carrera ha disputado más de 500 partidos y ha anotado más de 100 goles, recordando que además ha levantado 24 títulos.

