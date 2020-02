green

El zipaquireño habló al respecto en una entrevista que le concedió a varios medios de comunicación, entre ellos el diario AS de España, en la que confirmó que el equipo Ineos tendrá tres líderes en el próximo Tour de Francia y que al interior de la escuadra saben que será la carretera la que dictamine quién es el más fuerte de ellos para disputar el título.

Egan lamentó la zozobra que vive desde hace un par de meses el británico Christopher Froome, pues el cuatro veces campeón del Tour no sabe si volverá a tener el rendimiento idóneo para ganar otra gran vuelta.

“He hablado poco con él, cuando compartimos concentración en diciembre. Me dicen que ya está entrenando muy bien y espero que pueda volver y ser competitivo. Yo también sufrí una caída muy fuerte y es una mierda estar en una situación así, no saber si vas a volver a montar en bicicleta. No pienso en él como rival, sino como persona, y le deseo lo mejor”, aseguró Bernal.

Cabe recordar que el accidente que sufrió Froome se presentó en junio pasado, antes de una etapa del Critérium del Dauphiné. La caída hizo que el británico sufriera fracturas en el fémur, la cadera, el codo y las costillas, además de lesiones internas. Por tal motivo, Froome permaneció en una unidad de cuidados intensivos por varios días.

Bernal manifestó que su única obsesión este año es repetir el título del Tour de Francia, aunque también espera hacer una buena actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que la prueba de ruta se llevará a cabo una semana después de que termine la ronda francesa.