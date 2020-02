green

El momento en el que la bicicrocista se emocionó llegó cuando la directora de deportes de ese canal, Andrea Guerrero, le preguntó si alguna vez sintió el rigor de los prejuicios de la gente que no conoce la historia detrás de un deportista.

Al respecto, Pajón aseguró: “Las personas solo me conocen desde las medallas olímpicas, pero no saben el pasado, no saben qué hizo mi papá o qué hizo mi mamá. No saben que mi papá era un mecánico que creyó en él y la luchó, y que mi mamá cuidó niños para yo salir adelante. Mi abuela que se quedó en la calle con sus papás. Yo me puedo ganar miles de medallas, pero ver lo que hizo mi abuela es hermosos. Pero nadie sabe eso… (llanto)”.

La medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016 hizo una pausa en su respuesta por las lágrimas que derramó. Al retomar su idea, Pajón concluyó: “La gente solo ve la medalla, pero hay muchas cosas atrás. Yo me pude haber ganado todo, pero mis papás son los campeones”.

Por último, Mariana invitó a la gente a que no juzguen a la ligera a las personas y que tengan presente las historias que los han llevado a estar donde están.

“Todo el mundo tiene que pasar muchas cosas. Yo le digo a la gente: no juzguen sin saber, no vean la historia desde un triunfo, sino la historia alrededor de todo. Para mí, lo más lindo es el proceso de alguien”, recomendó la deportista.

La semana pasada, Mariana ganó medalla de bronce en una parada de la Copa Mundo de BMX. Este fue el primer evento del año en el que participó la colombiana, que sigue afinando detalles para su participación en los Olímpicos de Tokio 2020.