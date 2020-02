View this post on Instagram

Cuando le conté a Simón que Oscar Cordoba estaría en @masterchefcelebrityco no lo podía creer y la verdad yo tampoco. Para mi fue WOW!!! Simón siempre que grabo viene una par de veces a visitarme pero esta vez parecis tenía unas ganas horriiiiibleeesss de verme; Pero cuando llegó al set entendí que esas ganas eran porque quería conocer en persona a su ídolo Oscar Cordoba. Algunos dirán que es una exageración pero no! Estaba hasta nervioso (me va a matar por contar esto 😬). Pero como todos los papás que se encuentran con un famoso a quien admiran (y eso es lindo) también trajo a uno de sus hijos a decirle: “es que Luca se quiere tomar una foto“. (me va a asesinar) Oscar con esa sonrisa y carisma característico lo puso en sus piernas. Le firmó la camiseta ( de adulto jajaja) y luego entrevistó a Luca y en una de sus respuestas Luca le dice “el mejor arquero es Ospina”. 😳 plop..niños. Paso seguido Simón le dió instrucciones a Luca sobre la importancia de esa camiseta firmada por OSCAR CORDOBA. Esa camiseta es de colección, no se lava, no se usa, no se dobla, no se toca, no se presta, no le puede dar el sol, toca enmarcarla… básicamente “no es tuya” 8 días después me llamó Luca a decirme que tenía un partido de fútbol en el colegio que si podía ponerse la camiseta. Yo estaba afanada grabando y sabía que Simón moriría pero intenté de esta manera “Lindo esa camiseta es muy grande, es talla de adultos te queda de falda… mamá es que me la quiero poner…” Total, en la tarde me dijo que le había ido muy bien en su partido y con mucha emoción me dijo “Y LA CAMISETA ME QUEDÓ PERFECTA MAMÁ” “Ah si? Te la metiste bien en el pantalón? “No mamá la corté y ya no me quedó larga! Esta perfecta de tamaño!” “Nooooo mándame una foto de lo que cortaste?” “Y le dijste a tu papá?” Simon casi muere, me pidió que le prometiera que nunca le contaría a Oscar! Qué vergüenza! Pero no me aguanté, porque tu ídolo Simón ahora es MI AMIGO! así que pilas Oscar que aún tenemos que firmar otra pero para Simón! Y de paso dile a Ospina que le mandé una a Luca. Este último tiro al arco no pudiste taparlo pero amé tu increíble paso por MC! Te quiero querido Oscar.