Fue el mismo James el que les preguntó a sus seguidores que les pareció el cambio de pelo y aunque hay quienes lo halagaron por esa decisión, a la mayoría de personas que comentaron en esas redes sociales no les gustó.

“NO, JAMES NO”, “¿Qué has hecho?”, “Denuncia al peluquero”, entre otros son algunos de los comentarios que no apoyaron al ’10’ de la Selección Colombia con ese cambió de ‘look’.

Sin embargo hubo a otros que sí les gustó: “Siempre guapo, nunca inguapo”, “El que es lindo es lindo”, “Hermoso”, fueron los mensajes de apoyo.

Por otra parte estuvieron los que lo criticaron por no ser titular del Real Madrid y le pidieron que se concentrara más en entrenar y convencer a Zinedine Zidane para que lo ponga en el 11 titular.

En esta temporada, James Rodríguez solo ha jugado un poco menos de 600 minutos entre Liga, Copa del Rey y Champions League. Cuando mejor jugaba y tenía algunos minutos sufrió una lesión en la rodilla izquierda que lo volvió a alejar de los titulares de Zidane.

A post shared by James Rodríguez (@jamesrodriguez10) on Feb 5, 2020 at 12:57pm PST

View this post on Instagram

A continuación, algunas respuestas de los seguidores del colombiano:

NO JAMES. NO!

WHAT HAVE YOU DONE?????

— 🎲 (@kotfxo90) February 5, 2020