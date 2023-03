El pasado 5 de marzo, se disputó el encuentro entre el Liverpool y el Manchester United por la jornada 26 de la Premier League. Los dos necesitaban la victoria por diferentes motivos. El Liverpool para disputar la clasificación a la UEFA Champions League de la siguiente temporada y el Manchester United para continuar en la tercera posición del campeonato inglés.

El conjunto de Old Trafford estaba atravesando un gran momento, donde venía con una racha de 11 victorias consecutivas en las que quedó campeón de la Carabao Cup y logró la clasificación a octavos de la Europa League eliminando a Barcelona.

Liverpool venía de una victoria de local contra los Wolves, sin embargo, las últimas semanas no han sido fáciles para el conjunto de Jürgen Kloop; el partido perdido 5-2 contra el Real Madrid por los octavos de final de la Champions, generó muchas dudas al respecto de la continuidad del técnico alemán.

El favorito para llevarse la victoria era el Manchester United, pero el resultado fue todo lo contrario a lo que se esperaba. El conjunto de Anfield le ganó por un marcador de 7-0, con los dobletes de Cody Gakpo, Darwin Núñez, Mohamed Salah y a esto se le suma un gol del brasileño Roberto Firmino.

Después de la vergonzosa derrota del Manchester United, el técnico Erik Ten Hag dio unas declaraciones en Sky Sports, donde se evidenciaba la molestia que tenía con sus jugadores y lo que significaba perder este partido, diciendo:

“Creo que jugamos una primera parte decente, cometimos un error justo antes del descanso y en la segunda parte desaparecimos. No estuvimos a nuestro nivel, no jugamos como un equipo y ha sido poco profesional. Sí, estoy enfadado”.

Además, Ten Hag habló de la actitud perdedora que tuvo su equipo: “Estoy sorprendido porque he visto a este equipo durante las últimas semanas y es resiliente, tiene una mentalidad ganadora. En la segunda pare no tuvimos una actitud ganadora. No seguimos el plan ni hicimos nuestro trabajo”.

Sin embargo, el técnico del Manchester United dejo una reflexión sobre lo sucedido: “Hemos visto en el pasado que podemos recuperarnos. Después de lo que nos pasó contra el Brentford, contra el Manchester City… Esto ha sido un paso atrás y no es aceptable. Es un toque de realidad y tenemos que aprender de ello”.

Los hinchas de los ‘red devils’ , esperan que el equipo muestre otra faceta en el siguiente partido del Manchester United, acordado el jueves 9 de marzo contra el Real Betis por los octavos de final de la Europa League.

Por Cristian Monroy