Un consorcio dirigido por el jeque Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente del Qatar Islamic Bank (QIB), anunció este viernes haber realizado una oferta para la adquisición del club inglés de fútbol Manchester United.

(Le puede interesar: Manchester United pasaría a manos de poderoso grupo catarí; piden 7,2 billones de dólares)

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani bid in for 100% of Manchester United 🚨🔴 #MUFC

“The offer aims to restore the club to its former glory, both on and off the pitch, and will focus on putting fans back at the heart of Manchester United Football Club”.

