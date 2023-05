La Liga Betplay en la Primera Categoría A empieza a definir los equipos que clasifican a cuadrangulares y seguir luchando para llegar a la final por la copa.

Son ocho cupos que se ganan en la etapa del todos contra todos, y hasta el momento hay cinco equipos asegurados para los cuadrangulares, por lo que quedan tres cupos que deben lucharse con tantos para sumar puntos.

Para la fecha 19 que se jugó este fin de semana del 13 al 14 de mayo los equipos debían competir por su posición en la tabla y no decaer, pues algunos están en riesgo de descender a la B.

¿Cuáles son esos equipos clasificados en la Liga Betplay?

Antes de que empiece la fecha 20 de la Liga Betplay Dimayor el miércoles 17 de mayo, estos son los cinco cuadros que tienen su puesto asegurado a cuadrangulares.

Millonarios con 37 puntos

Águilas Doradas con 36

Atlético Nacional con 34

América de Cali con 32

Alianza Petrolera con 30

Por el momento, las 3 plazas disponibles serán luchadas entre Independiente Santa Fe, Boyacá Chicó, DIM, Deportivo Pasto, La Equidad, Junior y Deportes Tolima.

🚨📊Últimas probabilidades de entrar a los 8⃣ en la #LigaBetPlay cumplidas 19 fechas: 🥇 Millonarios – Águilas – Nacional – América – Alianza, 100%

6. Chicó, 100% (<0.1% de prob de quedar por fuera)

7. Pasto, 66.5%

8. DIM, 55.7%

9. Santa Fe, 50.5%

10. Junior, 16.7% pic.twitter.com/AiflgatbQE — Matics 💻 (@matics_football) May 15, 2023

Es decir, que en esta penúltima jornada con opciones para llegar a la recta decisiva del fútbol profesional colombiano no fueron suficientes los esfuerzos del Deportivo Cali, Pereira, Huila, Envigado, Jaguares, Unión Magdalena y Huila para salvarse uniéndose a Bucaramanga y Once Caldas.

En la última fecha del todos contra todos tendrán cita estos equipos

Cali vs Boyacá Chicó, Huila vs Junior, Pasto vs Envigado, Medellín vs Unión Magdalena, Águilas vs Jaguares, Pereira vs Alianza Petrolera, Millonarios vs La Equidad, Tolima vs Nacional, Once Caldas vs Santa Fe y Bucaramanga vs América.

Valores de mercado de los clasificados en Liga Betplay

El orden en el que están clasificados en la tabla de posiciones no es igual al de su valor en el mercado internacional de acuerdo con datos de Transfermarkt.

Nacional es el equipo más costoso con un valor total de 22,63 millones de euros, su nómina está compuesta por 37 jugadores y diversos al estar cotizados en altas cifras hacen que el club paisa lidere esta clasificación económica.

Millonarios ocupa el segundo lugar con un valor de 20,40 millones de euros y una nómina de 33 jugadores, seguido por el Junior de Barranquilla que tiene a Juan Fernando Quintero como el jugador más valioso de su nómina; el cuadro barranquillero está cotizado en 18,10 millones de euros.

Águilas Doradas tiene un valor de 12,35 millones. América de Cali tiene un valor 11,25 millones de euros.