Luego de la agónica victoria del Medellín sobre Deportivo Pasto, Daniel Ossa, presidente del ‘Poderoso’, arremetió contra el médico del cuadro ‘Volcánico’. Este no se quedó callado y salió a responder.

Medellín venció a Pasto en su casa, y quedó vivo para afrontar la última fecha del rentado local. Lastimosamente para el fútbol, lo más llamativo del compromiso no fue el juego, fueron las declaraciones del presidente del DIM, Daniel Ossa, las cuales, apuntaron al VAR, a Edward López y al médico del cuadro comandando por Flabio Torres.

Ossa afirmó: “Es inaudito lo que nos iba a pasar hoy en el Atanasio Girardot. Queremos sentar una voz de protesta ante el arbitraje que tuvimos en el partido. No es posible que el VAR haya llamado al juez para anular un gol legítimo. Jhon Palacios le saca medio cuerpo en el salto al rival. Posterior a ello, el señor Edwar López (el supuesto agredido) -que fue nuestro compañero- y todo el tema del departamento médico, que se presten para hacer semejante payasada de inclusive ponerle un vendaje en la cabeza”.

Omar Benavides, médico del Pasto, no se quedó callado y contestó: “También lo invito a que vea bien y observe que el jugador está sangrando. Me parece una falta de respeto que nos trate de esa forma, no solo a mí como médico, sino a todo el gremio que estamos con los deportistas. Que averigüe bien con los jugadores. En ningún momento tratamos de dañar un espectáculo como el fútbol. Al contrario, tratamos de darle seguridad al ser humano antes que al deportista”.