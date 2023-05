En medio de una fuerte polémica, Independiente Medellín cosechó este domingo una sufrida pero reconfortante victoria (1-0) ante Deportivo Pasto, como local, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 1 2023. Un resultado que metió en la pelea al ‘rojo’, que se ilusiona con meterse a los cuadrangulares.

El cobro de penal a los 90+10′ del extremo Edwuin Cetré, quien venció al guardameta Diego Martínez, le dio el triunfo a los dirigidos por Sebastián Botero, quienes llegaron a 26 puntos (+1) y se ubicaron séptimos de la clasificación, con las mismas unidades del octavo, el elenco ‘volcánico’.

Sin embargo, el cotejo dejó un muy mal sabor en las toldas del ‘rojo’, que por poco se ve perjudicado por el arbitraje del cordobés Éder Vergara, quien tuvo una discutida presentación en el compromiso. Y fue determinante para el resultado final, pues tomó decisiones polémicas en esta presentación.

A los 68′, una acción de cabeza del defensor central Jhon Palacios, quien le ganó el duelo al atacante Edwar López, parecía darle los tres puntos al anfitrión. Pero tras la revisión del VAR, Vergara pitó una falta inexistente del local sobre el visitante y anuló la anotación, que complicó el camino de ‘Decano’.

Por tal motivo, el presidente del club, Daniel Ossa, bajó a la sala de prensa, tomó el micrófono y habló duro de la actuación del silbato. Y también tiró duros ‘dardos’ al ariete del cuadro nariñense, quien hizo parte del plantel del DIM, pero que a su juicio cometió una “payasada” en esta acción.

“Es inaudito lo que nos iba a pasar hoy en el Atanasio Girardot. Queremos sentar una voz de protesta ante el arbitraje que tuvimos en el partido. No es posible que el VAR haya llamado al juez para anular un gol legítimo”, destacó Ossa en sus declaraciones, que resultaron picantes tras este juego.

El mandamás del ‘Rey de Corazones’ indicó que su intención con esta queja es que se mejore el espectáculo en el fútbol profesional colombiano. “Lo decimos hoy que ganamos para que no parezca que estamos siendo llorones porque perdimos y quedamos eliminados”, refirió Ossa.

En su concepto, lo de la tarde del domingo “iba a ser una manipulación indebida del VAR”, en una jugada clara, en la que no existió infracción. Por lo que no comprende el deseo del réferi de castigar una supuesta falta, cuando el jugador del ‘poderoso’ recibió en solitario y cabeceó al arco.

“Muy mal el arbitraje de este señor hoy. No voy a nombrar su nombre ni apellido. No se merece volver al Atanasio a pitarle al DIM. Creo que ningún estadio. No puede ser que cuando el jugador del Pasto está lesionado se tire adentro nuevamente”, señaló la cabeza visible de esta divisa en su intervención.