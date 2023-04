El partido que se jugó en el estadio El Campín tuvo a dos equipos con una realidad diferente por sus resultados en esta temporada en la Liga BetPlay, pero en el campo no se notó mucho, al menos en el primer tiempo. Así se vivió el encuentro en Pulzo.

Una de las primeras acciones del partido no fue un gol, sino la finta que hizo Kevin Londoño. El atacante de La Equidad se paró en el balón, como si estuviera en el barrio y un acto un poco provocador.

Si bien ningún jugador de Nacional reaccionó con violencia por esta acción, en la cara de Sebastián Gómez, uno de los líderes del verde en el campo de juego, sí se notó un poco de desagravio. Esta fue la acción que compartió en sus redes sociales Win Sports.

En Caracol Radio, el analista José Borda explicó que esta finta de Kevin Londoño es una “conducta antideportiva”. “Eso que hizo Londoño de pararse sobre el balón es una conducta antideportiva porque está provocando a los rivales. Debió el árbitro parar y amonestar al jugador”.

El juez central de este partido fue Diego Ruiz, del que, en la transmisión de la misma emisora, dijeron que se veía un poco pasado de kilos. Por la acción de Londoño, el árbitro tenía que sancionar tiro libre indirecto y amonestar al jugador de La Equidad.

De hecho, este no es el primer desagravio de Kevin Londoño contra Nacional. En 2021. cuando jugaba para Medellín, el jugador dijo que no le interesaba ver los partidos del verde, y eso molestó a los hinchas, estas fueron sus palabras en esa oportunidad.

Kevin Londoño, jugador del @DIM_Oficial hablando sobre @nacionaloficial en la previa del clásico. "El invicto no lo veo mucho, no soy de ver a Nacional, no me interesa verlo, pero sabemos que tiene jugadores muy importantes. Debemos salir decididos, sentirnos ganadores". pic.twitter.com/J9o7KY3Bo4

— ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱 (@juanchoserran8) October 12, 2021