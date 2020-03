green

El señalamiento tiene que ver con que Tulio Gómez, máximo accionista del elenco escarlata, fue fundamental en la consecución de la empresa estadounidense a la que la Dimayor le vendió los derechos de televisión internacional del fútbol profesional colombiano, negociación por la que los clubes del país dicen no haber recibido un peso.

“Uno quisiera creer que al América lo engañaron [con el negocio], pero a eso se le suman no sé cuántos penales, 12 o 13, que le pitaron el semestre pasado [cuando América fue campeón] y eso ya comienza a dejar dudas, aunque uno quisiera creer que todo pasa por la buena fe”, indicó Zuluaga inicialmente.

Y a pesar de que aceptó no tener cómo demostrar lo que dice, se ratificó: “Revisen los penales que le pitan al América y los que les pitan a los demás clubes. Realmente es difícil que no pensemos así. Los hechos lo muestran… no tengo pruebas, pero hay muchas dudas”.

Luego dijo que nadie más es capaz de hacer este tipo de denuncias, ni siquiera Eduardo Pimentel, máximo accionista del Chicó y quien reiteradamente se queja de los manejos arbitrales: “Pimentel puede estar muy preocupado; sin embargo, en las asambleas yo soy el que pone el tema sobre la mesa y él se queda callado”.

Pero su ataque a Pimentel no paró ahí y se atrevió a reprenderlo: “Esos escándalos no se hacen en la radio ni con los ‘shows’ mediáticos de él. Tienen que hacerse en los escenarios que son. Pero pongo el tema y ningún club me respalda”.

Por último, volvió a arremeter contra América: “No tenemos pruebas, pero llama mucho la atención que a un club que plantea un negocio se le piten tantos penales a favor, más que a los demás, y se puede ver estadísticamente. Esa es la observación que queda”.

En audio, las palabras de Zuluaga (desde el minuto 14:27):