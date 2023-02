Como sorpresivas podrían calificarse las declaraciones entregadas este miércoles por el director técnico de Independiente Medellín, David González, quien atendió a la prensa con miras al cotejo del próximo sábado (2:00 p.m.) frente al Envigado F.C., por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2023.

El joven timonel habló, entre otros temas, de la actualidad de su golero: Andrés Mosquera Marmolejo, quien ha sido uno de los más destacados en las dos primeras salidas del plantel. Y aprovechó la presencia de los medios para, a su modo, lanzarle pullas a quien menos se esperaba.

González no se quedó callado y le lanzó ‘dardos’ al estratega de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, por no tener en cuenta a Mosquera Marmolejo en las más recientes convocatorias del equipo absoluto, que jugó el pasado 28 de enero un cotejo de preparación ante Estados Unidos.

“En la selección de mayores se manejan muchas cosas. A veces no entendemos la razón por la que no llaman en algunas convocatorias a Marmolejo, a veces pienso que es la edad, pero ve uno arqueros con edad similar. Considero que tendría que tener varios llamados”, dijo González.

"En selección mayores se manejan muchas cosas, a veces no entendemos la razón por la que no llaman en algunas convocatorias a Andrés Marmolejo, a veces pienso que es la edad pero ve uno arqueros con edad similar, considero que tendría que tener varios llamados" David González. — Julián Céspedes (@JulianMCespedes) February 8, 2023

Su opinión no deja de ser llamativa cuando en sus llamados a la ‘tricolor’, en la época de José Néstor Pékerman, David tuvo trato directo con Lorenzo, de quien dijo que era el que hacía todo el trabajo en el combinado patrio. Por lo que se creía que podía haber cierta cercanía entre ambos.

Con el elenco nacional, ‘Marmo’ apenas suma 11 minutos, en el cotejo amistoso del 16 de enero del 2022, cuando fue elegido por el entonces técnico Reinaldo Rueda para jugar en la victoria (2-1) ante Honduras, en partido disputado en el estadio Lockhart Stadium de Fort Lauderdale (EE.UU.).

El entrenador también se refirió a la frustrada llegada del atacante Jackson Martínez a su proyecto, para lo que es su participación en la Liga y el esperado debut en la Copa Libertadores. Confirmó que ‘Cha cha chá’ sí tuvo su aval para jugar, pero que al final pesó más la diferencia económica.

“Se le dio ese aval y, en las dos semanas que estuvo, a nosotros nos dejó bastante complacidos. No hay que desconocer que tiene una lesión, pero lo hubiéramos aprovechado bastante, desde un rol secundario, de ayudar a crecer a muchos por su experiencia”, refirió González.

¡En vivo con el DT del DIM!#BalónDividido David González explica la situación fallida del regreso de Jackson Martínez. ¡Míralo en vivo por #ESPNenStarPlus! -> https://t.co/aSATCYmMdk pic.twitter.com/Yo1B61bvDH — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) February 8, 2023

David y sus dirigidos esperan sacar un buen resultado en su tercera presentación en el torneo y empezar a escalar posiciones en el tablero, en el que se ubica en la casilla 13, con dos puntos de seis posibles. Y rivalizará ante un conjunto que tiene tres unidades en igual número de cotejos.