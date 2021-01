green

El estratega dejó ver todo su malestar cuando le preguntaron su opinión sobre las críticas que recibió luego de que se filtrara un audio pasado en el que le pide a uno de sus jugadores que le rompa el tobillo a un rival.

“El que habla demasiado eso es porque nunca en su vida tocó una pelota o no la agarró ni siquiera con la mano, pero ese no es mi problema. El que entiende un poquito del juego sabe bien a qué me refería”, señaló inicialmente a modo de explicación.

Acto seguido, el ‘Muñeco’ Gallardo fue más directo y atacó a las herramientas tecnológicas que utilizan los medios de comunicación para sus cubrimientos, pues las consideró invasivas.

“Hay que esconder todos los micrófonos. El fútbol es cada vez menos privado y todo lo que se habla se sabe al otro día”, se quejó.

Y finalizó arremetiendo contra los programas deportivos que actualmente acaparan la programación televisiva de algunas cadenas, a los que señaló de interesarse por temas distintos al juego.

“Ahora se hablan tantas pavadas [bobadas] y se analiza tan poco el juego, que si lo demás sirve para el ‘show’, que sirva para el ‘show’”, concluyó.

El estratega se despachó antes de que River Plate enfrentara como local a Palmeiras de Brasil en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores, encuentro para el que los colombianos Rafael Carrascal y Rafael Santos Borré fueron anunciados como titulares en el elenco argentino.

