Emanuel Olivera, defensor central que acabó de sumarse a Junior de Barranquilla, confesó por qué se dio su salida de Atlético Nacional.

(Vea también: Jarlan Barrera, con foto y mensaje, salió de la cueva luego de fallar penalti con Nacional)

Sin duda alguna, una de las recientes broncas de la hinchada Verdolaga con los directivos de Atlético Nacional es la repentina salida del Turro Olivera, defensor que mientras defendió la casaca del club paisa, siempre dio lo mejor de sí.

Este jugador, fue confirmado como nuevo jugador de Junior de Barranquilla, y allí querrá ser protagonista, así como en su primera etapa en el balompié colombiano.

Para los micrófonos del BVar Caracol, afirmó: “Fue todo por tema de la directiva. A mí me trajo Sebastián Lopera y desde que ellos no estuvieron más en el club se presentó una nueva directiva”.

“Ellos sabían que yo me quería quedar hasta con el mismo salario por dos años, pero no quisieron”, siguió diciendo el defensor.

Además de esto, Olivera también habló del tema económico, el cual, influyó en su no continuidad. “Nosotros habíamos hecho una contrapropuesta, pero el club no me contestaba y ellos querían renovarme un año. Después me comunicaron que no iba a seguir”, confesó Emanuel el jugador que se fue a Banfiel, en Argentina.

(Lea también: Los duros equipos que Nacional y Pereira podrían enfrentar en octavos de Copa Libertadores)

Ahora, y con todo lo dicho regado por la prensa nacional, la directiva del dos veces campeón de Copa Libertadores, tendrá una nueva confrontación con los hinchas de dicho club, ya que, para ellos, este jugador era una pieza fundamental en el equipo de la Liga BetPlay.

El próximo ocho de julio, Nacional jugará contra los Embajadores un duelo amistoso en Miami.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @emeamedia_