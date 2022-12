Pese a que ya no hace parte de Atlético Nacional, el defensor argentino Emmanuel Olivera seguirá vistiendo de ‘verdolaga’. El zaguero, quien no llegó a un acuerdo con la dirigencia antioqueña para su renovación, ya encontró nuevo equipo: será Banfield de Argentina, que lo confirmó en sus redes.

El jugador de 32 años era uno de los más queridos por la parcial del ‘Rey de Copas’, pero debido a las dificultades en la negociación, tras las buenas presentaciones de 2021 y 2022, encontró cabida en el ‘Taladro’: que además de llevar los mismos colores de Nacional, tiene amistad con su hinchada.

Olivera se marchó del elenco paisa con una Liga (2022-1) y una Copa BetPlay (2021) bajo el brazo y el aprecio de una afición que le reconoció su invaluable aporte en el campo de juego. Aunque se llegó a rumorear con una llegada del futbolista al Independiente Medellín, al final pesó quedarse más en su país.

De esta forma, se resolvió pronto el futuro contractual del jugador, que será dirigido . Y que volverá al balompié argentino luego de su paso en 2020 por Colón de Santa Fe, en una carrera que lo llevó también por Vélez (2009 – 2013), Almirante Brown (2013 – 2014) y Boca Unidos (2014 – 2016).

“Supe lo que era defender los colores de un grande del continente. Siempre había que dar más del 100 %. Nunca me guardé nada, hasta lesionado jugué, pero así soy, así me crie. En la vida aprendí que las cosas no se hacen a medias”, dijo en días pasados, tras su despedida.