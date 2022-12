Atlético Nacional no tendrá al que fue uno de sus estandartes en la consecución de la estrella 17 de la institución. El defensa argentino Emmanuel Olivera y el club ‘verdolaga‘ separaron sus caminos, aun cuando los hinchas pidieron hasta el cansancio la renovación del futbolista, con miras al 2023.

El que se esperaba que liderara el cuarteto posterior del equipo en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, finalmente no llegó a un arreglo con la dirigencia y tomará nuevos rumbos en su carrera. Tal vez en su país, en donde su nombre seduce tras lo hecho con el elenco paisa.

(Vea también: “Gracias a Nacional que lo trajo aquí”: palabras del capitán de Pereira a Restrepo)

A través de sus redes sociales, Olivera aprovechó para despedirse de la afición, con la que creó un especial vínculo en los dos años que vistió los colores del ‘Rey de Copas’. Y le deseó un buen año a sus excompañeros en el torneo continental, en el que la obligación es, a todas luces, máxima.

“Supe lo que era defender los colores de un grande del continente. Siempre había que dar más del 100 %. Nunca me guardé nada, hasta lesionado jugué, pero así soy, así me crie. En la vida aprendí que las cosas no se hacen a medias y a esta institución le di todo de mí”, expresó.

“Me voy con sentimientos encontrados, pero lo más hermoso fue ver como mi familia sintió el calor y el cariño de ustedes. Que se escuchara ese coro ‘argentino, argentino’ fue algo indescriptible”, confesó el jugador de 32 años, quien llegó al club procedente de Colón de Santa Fe.

Lee También

Y reveló que a su tierra natal regresará con tres cosas que jamás olvidará. “Dos títulos y mi hija, una paisa más. Los llevaré en mi corazón siempre, porque son la hinchada más grande del país”, manifestó el futbolista, quien en días pasados no pudo contener el llanto tras el cariño de la gente.

Llamó la atención, eso sí, que no se despidió de la actual directiva, encabezada por el presidente Mauricio Navarro, pero sí de quienes estuvieron antes. Entre ellos Emilio Gutiérrez, quien llevó las riendas hasta septiembre pasado, cuando se dio su sorpresiva desvinculación del proyecto.

También le agradeció al expresidente Juan David Pérez, quien fue el que lo trajo al país. Y a los miembros del equipo técnico que ya no están, como Sebastián Lopera y Francisco Nájera. Un aparte que generó todo tipo de comentarios en el ‘post’ puesto por el zaguero central foráneo.

“Que confiaron en mí y siempre me trataron con respeto, me llevaron con la meta de salir campeones y lo logramos. Me voy sabiendo que junto con mis compañeros les devolvimos la alegría de festejar la #17, la Copa BetPlay y la clasificación a Libertadores”, dijo el argentino.

“Gracias a mis compañeros, cuerpos técnicos con los que me toco compartir y a todo el staff de Nacional [Utileros, médicos, fotógrafos, nutricionista, cocineros, etc.]. Me llevo muchos amigos”, remató en su misiva Olivera, quien ahora escuchará ofertas por sus servicios.

Lee También

En su paso por Nacional, Olivera disputó un total de 76 partidos de Liga, con 6.691 minutos en sus cuentas y tres goles. Además de nueve encuentros en la Copa BetPlay y 755′; y 11 apariciones en la Copa Libertadores y un balance de 838 minutos. Así se convirtió en un emblema del plantel.

Así fue la despedida de Emmanuel Olivera del Atlético Nacional: