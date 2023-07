El futbolista Eric Kleybel Ramírez Matheus nació en Barinas, Venezuela, en 1998 y hoy, a sus 24 años de edad, es un joven al que le ha tocado pasar por las duras y las maduras.

Más allá de que haya jugado en el Zamora (VEN), Estudiantes de Merida (VEN), el Karviná de Checoslovaquia, el DC 1904 (Eslovaquia), el Sporting de Gijón (ESP) y el Dinamo de Kiev (Ucrania), hace poco padeció la que ha sido la situación más complicada de su vida.

En enero de 2022, Eric fue presentado como jugador del Sporting de Gijón de España y él, que estaba viviendo en Ucrania ya que actuaba para el Dinamo de Kiev, tuvo que tomar una decisión muy dura. Tenía que dejar a su esposa allí temporalmente, porque ella estaba internada en un hospital, muy cerca de dar a luz.

El problema es que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia estaba en un momento álgido. Eric viajó con la preocupación, pero con la fe de que pronto ella estaría a su lado. Finalmente, Fabiola, como se llama su esposa, tuvo a su hija en Kiev.

Esa noticia ya le alegraba la vida, pero ahora tenía que ver como ellas podían escapar de la guerra y volverse a reunir como una familia. “Verlas por una pantalla y no poder abrazarlas es bastante triste”, manifestaba en ese momento el futbolista venezolano.

Por eso, estaba tratando de tramitar la salida de ellas de Ucrania lo antes posible. En ese momento, la opción más viable era que ellas se debían desplazar por auto a Polonia, porque en avión era imposible debido a los bombardeos. Desde Polonia ya podían viajar a España o a Venezuela, que era otra opción.

Esa situación no le permitió a Eric brillar como él quería en España, porque su cabeza estaba puesta en lo que atravesaban los amores de su vida. Su estado anímico lo sacó de varios entrenamientos y pensó regresar a Ucrania por su familia.

“Mi esposa siempre me transmitió mucha tranquilidad, hablaba con ella todos los días”, dijo.

Mientras que las imágenes de Camila, como bautizaron a la bebé, le daban la esperanza de que todo terminaría rápido y que se abrazarían los tres. Además, las redes sociales se convirtieron para él y su esposa en un canal de apoyo. Las personas los alentaban y les enviaban mensajes de esperanza para superar la angustiante situación.

Sin embargo, en marzo de 2022, casi dos meses después de su llegada a España se dio la gran noticia: Su esposa Fabiola logró salir después de tomar un tren con destino a Varsovia, la capital de Polonia.

La pequeña Camila había nacido el sábado 26 de febrero y ni siquiera había cumplido el mes de vida, así que fue una valiente para soportar el viaje. Ese 3 de marzo, a Eric le volvió el alma al cuerpo: “Estaba descansando y cuando me desperté recibí la mejor sorpresa de mi vida”.

En Varsovia la recibió una activista polaca, Aneta Smolen, quien era terapeuta y voluntaria en el proceso de evacuación de venezolanos de Ucrania.

Esa historia tuvo un final feliz y hoy, más de un año después de ese calvario, Eric Ramírez llegó al Atlético Nacional para empezar un nuevo capítulo de su vida. Encaja perfecto en el perfil de contrataciones de los directivos verdolagas que, como lo explicó su presidente, Mauricio Navarro, cambió.

“Buscamos que los jugadores cuando vengan del exterior lo hagan en lo posible con una posición familiar definida, con su esposa e hijos, porque hemos visto que esta ciudad no es fácil de llevar y eso le pasó factura a Da Costa y también en casos anteriores que no voy a mencionar, pero hemos tratado de evolucionar en eso”, dijo el directivo.

Ramírez ya tuvo sus primeras prácticas con el equipo de Atlético Nacional y sonríe todo el tiempo, porque atrás dejó la angustia de la guerra y por fin se puede concentrar solo en lo deportivo. “Estoy muy contento de venir a este club, el más importante de Colombia, sé de la responsabilidad que conlleva y espero cumplir con las expectativas del club y de los hinchas”, manifestó.

“Cada equipo en el que he estado me he entregado como profesional y espero hacer lo mismo en Nacional”, añadió.