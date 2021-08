Los aficionados al ciclismo en Colombia vivieron momentos de pánico cuando esta mañana se supo que Egan Bernal sufrió una fuerte caída en la primera etapa de la Vuelta a Burgos, accidente en el que también se vio involucrado Daniel Felipe Martínez. Los corredores nacionales del equipo Ineos no pudieron evitar un choque masivo y se demoraron un buen tiempo en reincorporarse.

Sin embargo, luego de que se terminara la jornada, llegó un primer parte de tranquilidad. El equipo Ineos precisó en un comunicado que tanto Bernal como Martínez no sufrieron lesiones de gravedad, y que únicamente tenían unas cuantas contusiones y abrasiones que les permitirán seguir en competencia y serán monitoreadas en las próximos horas.

Minutos después, el propio Egan dio otra señal que invita a la calma a sus fanáticos. El campeón del Giro de Italia se pronunció en Instagram e hizo un balance de lo que fue este accidentado regreso a la competencia para él luego de dos meses sin acción. En su mensaje, el zipaquireño se mostró de buen humor y dejó ver que su caída no le representó consecuencias lamentables.

“Como puede cambiar la vida en un solo momento, pasamos de estar adelante en los abanicos 5 corredores del equipo, y terminamos en el suelo 3 corredores del Ineos a 20 km de meta jajaja“, escribió el ciclista colombiano de 24 años.

Acto seguido, Bernal aprovechó la oportunidad para agradecer el trabajo del español Carlos Rodríguez, gregario que se quedó esperando a Bernal para trabajar por él en la persecución al pelotón en los últimos kilómetros de la jornada para evitar perder tanto tiempo. “Quiero decir que Carlos de nuevo ha demostrado gran clase, síganlo desde ya que les va a dar muchas alegrías a los españoles muy pronto“, concluyó.

La caída de Egan no era menor, teniendo en cuenta que en once días inicia la Vuelta a España, competencia en la que él ya está confirmado y Martínez seguramente lo escoltará, como sucedió en el Giro de Italia. Lo más importante ahora es que su participación en la última gran vuelta de la temporada no se vio comprometida por el accidente de este martes.

Este fue su mensaje luego del acccidente: