Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez volvieron a competencia este martes, en el inicio de la Vuelta a Burgos, pero se vieron afectados por una caída masiva que se dio a 2o kilómetros del final de la primera etapa.

Fueron tres los corredores del equipo Ineos que se fueron al pavimento: los dos colombianos y el británico Adam Yates. En los aficionados de Egan y Daniel había preocupación por su estado de salud, ya que en las imágenes posteriores al accidente quedó en evidencia que tardaron un buen tiempo en reincorporarse.

Sin embargo, para la tranquilidad de los deportistas y las personas que estaban pendientes de su condición después de la caída, el equipo Ineos detalló que no sufrieron lesiones de gravedad. En el parte médico emitido por la formación británica se detalla que sus corredores padecieron heridas que son controlables y serán monitoreadas en las próximas horas.

“Bernal, Yates y Martínez sufrieron contusiones y abrasiones en el choque y luego de una evaluación posterior a la etapa, serán monitoreados por el equipo médico antes de la etapa del miércoles”, precisó el equipo de los colombianos.

La caída de ellos no es menor, teniendo en cuenta que en once días inicia la Vuelta a España, competencia en la que Bernal ya está confirmado y Martínez seguramente lo escoltará, como sucedió en el Giro de Italia. Lo más importante ahora es que su participación en la última gran vuelta de la temporada no se vio comprometida por el accidente de este martes.

En la Vuelta a España, Bernal tendrá que pelear el título contra los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic, los que para muchos son los mejores corredores del pelotón mundial. Curiosamente, esta es la única gran vuelta que le falta por ganar al zipaquireño.

A continuación, el video de la caída en la que se vieron involucrados los colombianos: