Egan Bernal cumplió con una muy buena etapa 9 del Giro de Italia, pasada por asfalto y mucha tierra, al llegar en la novena posición, luego de 181 kilómetros de recorrido entre Gubbio y Siena.

El corredor del Ineos Grenadier ilusionó con buscar la etapa al protagonizar un escape de película junto con su compatriota y compañero de equipo Brandon Rivera, después de algunas caídas que afectaron a los punteros de la clasificación general, como Primoz Roglic, del Red Bull- Bora, quien perdió varios segundos.

Sin embargo, el ataque del oriundo de Zipaquirá, que se dio a más de 40 kilómetros de la meta, se fue disminuyendo con el pasar del tiempo hasta verse alcanzado por el segundo pelotón comandado por Juan Ayuso a menos de 10 kilómetros para la meta.

El belga Wout van Aert (Team Visma) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team) fueron quienes sí se desprendieron del primer gran ataque para disputar la etapa 9 del Giro llena de piedras y mucho polvo.

Finalmente, Wout van Aert ganó la etapa 9 del Giro de Italia, mientras que Isaac del Toro llegó segundo, pero hizo historia para México al quedarse con el primer lugar de la clasificación general.

WOUT VAN AERT WINS AN EPIC IN SIENA💥

The Belgian is BACK with his 50th win and what a way to do it 😍 pic.twitter.com/NqhyPnrEqw

— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 18, 2025