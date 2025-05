La probabilidad de que Egan Bernal gane el Giro de Italia aumenta gracias a que en la etapa 9 de la carrera se han ocurrido distintas caídas y poca visibilidad debido a que está desarrollándose en un terreno de ‘sterrato’, que evoca a la famosa clásica Strade Bianch, que para los conocedores del deporte de las bielas, es bien sabido que complica a aquellos que no saben maniobrar bien sus bicicletas entre piedras y polvo.

Para este domingo 18 de mayo, el trazado es de 181 kilómetros, con un perfil quebrado. No obstante, se presentan dos puertos de montaña, uno de tercera categoría y el otro de cuarta, pero lo más duro no es eso, ya que desde el kilómetro 46 se vivió un tramo de ‘sterrato’ que levantó demasiado polvo y no dejaba ver nada. Además, al no ser un suelo uniforme, fue el detonante para varias averías y movimientos en la clasificación general. De hecho, Primož Roglič tuvo una caída y un percance mecánico que lo hizo quedarse y perder bastante tiempo.

DISASTER FOR ROGLIC! Primoz Roglic punctures as he attempts to fight back from an earlier crash at the Giro! pic.twitter.com/EUJle9iapQ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 18, 2025

Todas estas circunstancias, bien bandeadas por Egan Bernal y el Ineos, le han permitido al corredor cundinamarqués ubicarse de gran manera y estar en la cabeza de la carrera, colocándose, hasta el momento, en el segundo puesto de la clasificación general del Giro de Italia, detrás de Isaac del Toro, del UAE.

Dentro de esta gran jornada del zipaquireño, su compañero, el colombiano Brandon Rivera ha tenido un papel trascendental, pues ha sido un apoyo poniéndole el paso y los relevos necesarios para dejarlo en cabeza de carrera sobre el kilómetro 20, donde Egan quedó solo con del Toro y Wout Van Aert para buscar la victoria de la etapa y el liderato.

Se espera que el ciclista del Ineos sepa bandear el tramo final de la carrera, ya que tiene una ligera elevación y el desgaste a los largo de los 181 kilómetros ha sido bastante alto.

