Para 2024, el ciclista colombiano Egan Bernal tiene objetivos muy importantes que marcarán un poco su futuro deportivo luego de lo que significó el accidente que sufrió a principios de 2022.

Aunque correr de nuevo ya es prácticamente un milagro, ya que las lesiones y los golpes que sufrió fueron muy fuertes, al punto de que incluso pudieron dejarlo en la silla de ruedas, ya recuperado casi al 100 % Egan quiere ser de nuevo protagonista y desde su equipo, el Ineos, le están brindando todas las herramientas para que así sea.

Por ejemplo, tiene un plan de entrenamiento que lo hace esforzarse al máximo durante la pretemporada para así llegar en gran nivel a las primeras carreras del año. Además, el equipo cambió de indumentaria para que la nueva sea más cómoda, llamativa y con una tecnología especial que ayude también al rendimiento.

Por otro lado, también la bicicleta tiene mejoras importantes que ayuda a que los deportistas tengan su mejor rendimiento, pero así mismo su valor aumentó de gran medida y el que quiera comprarla, fuera del Ineos, debe desembolsar una cantidad importante de dinero.

La bicicleta que usará el Ineos en 2024 será la Dogma F D402, una bicicleta que viene con cuadro de carbono Torayca T1100, cuadro asimétrico TICR, una tija de sillín Aero y una abrazadera de tija de sillín de titanio.

A red hot new look for the 2024 season 🔥🌡️

Take a closer look at the brand new @INEOSGrenadiers X @Pinarello_com DOGMA F 📸 pic.twitter.com/qs1M0ISVYt

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 18, 2023