Santa Fe no la pasa bien en el inicio de 2023 y como muestra de ello fue el empate sin goles el pasado domingo contra Unión Magdalena.

En el estadio El Campín, de Bogotá, algunas personas silbaron al equipo al finalizar del partido, lo cual evidencia que hay cierto tipo de desesperación por parte de los hinchas cardenales, quienes ya les están exigiendo resultados al técnico Harold Rivera y al presidente de la institución, Eduardo Méndez.

De hecho, producto de la inconformidad que hay con el equipo, un grupo de hinchas encararon al directivo a las afueras del El Campín y lo comenzaron a ofender con frases como: “Santa Fe se respeta, deje de robar”.

Santa Fe hoy: Eduardo Méndez entregó su versión sobre pelea con hinchas

Ante la bochornosa situación, Eduardo Méndez rompió el silencio y dio su versión sobre los hechos en Blu Radio.

“Está rodando un video de una pelea que tuve con algunos aficionados, que son muy pocos. Todos estaban bien, agradeciendo, pero hay 50 o 100 personas que ante cualquier cosa el presidente siempre será el malo, el bandido que hay que sacar”, precisó.

Asimismo, el ejecutivo aseguró que los violentos son las personas que lo increparon y no él. Les pidió respeto y paciencia a los hinchas, pues él tiene familia y estos incidentes pueden ocasionar problemas.

“Les digo a esos 50 que mi conciencia está tranquila. Yo no voy a arriesgar la estabilidad de la institución por darles gusto…. A los que trataron de agredirme, decirles que ellos son los violentos, no yo. Tengo una mujer y nietos a los que les duele esto. Estos desadaptados, uno de ellos en estado crítico, que se calmen que la violencia no solucionan los problemas“.