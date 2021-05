green

Colombia ha sido noticia durante toda esta semana en el ámbito del fútbol sudamericano por los problemas de orden público que se desataron a las afueras de los estadios del país en los que se jugó la Copa Libertadores, como consecuencia de los enfrentamientos entre las autoridades y manifestantes.

Eso hizo que tanto la Conmebol, como los directivos del balompié nacional y las autoridades locales fueran ampliamente criticados. Miles de aficionados al fútbol en Colombia y otros países del continente se han mostrado indignados al ver que se están jugando partidos de fútbol al mismo tiempo que a pocos metros de la cancha se escuchan bombas aturdidoras y se disparan gases lacrimógenos, que hicieron que los partidos disputados en Barranquilla tuvieran que detenerse en varias ocasiones.

Sin embargo, el periodista deportivo Eduardo Luis, del canal Win Sports, es partidario de que, si se jugaron compromisos de Copa Libertadores en el país, se haga lo propio con la Liga BetPlay y se reanude la programación de las fases finales. Como era de esperarse, al relator le llovieron críticas de todo tipo por sus declaraciones, que a muchos usuarios en las redes sociales les parecieron fuera de lugar por el momento que vive el país.

“Una de las cosas que no puedo entender es que sí se pueda jugar Junior vs. River, que es un partido rimbombante, que se pueda jugar América vs. Mineiro, y que no se pueda jugar Cali vs. Tolima. ¿Alguien me puede explicar eso? De esos tres, el partido más fácil era Cali vs. Tolima”, señaló Eduardo Luis en la edición de este jueves del programa ‘Saque Largo’.

Su opinión fue respaldada por el periodista Daniel Pérez, quien añadió: “Es como que no entiendo cómo se puede ir a un supermercado, con 50-200 personas, sin pruebas PCR, y aglomeraciones, y no se pueda jugar con 5-10 personas“.

Las posturas de los panelistas del programa deportivo fueron rechazadas en las últimas horas y decenas de usuarios les recordaron las imágenes vergonzosas que se están generando en los estadios del país por los problemas de orden público en sus alrededores.

En ese mismo sentido se pronunciaron los capitanes de los clubes del fútbol colombiano, quienes pidieron que se suspendan los torneos locales y se respeten las protestas del paro nacional que ya completan más de 15 días. La situación es tan delicada que la propia Dimayor decidió aplazar por tercera vez el partido Cali vs. Tolima, que había sido programado en Barranquilla para este viernes.

Este es, en video, el momento en el que Eduardo Luis dio su polémica opinión: