Después de varios rumores que apuntaban a que el jugador de 22 años no estaba muy contento en Millonarios, finalmente este miércoles 31 de enero se conoció que se marchará rumbo al fútbol mexicano.

Su destino será el Club León FC, equipo donde militan los también colombianos Stiven Barreiro y William Tesillo, y de esta manera Guerra tendrá su primera experiencia internacional.

No obstante, su salida estuvo marcada por una controversia, ya que el atacante aún tenía contrato con Millonarios hasta junio de este año, por lo que el equipo mexicano le habría pagado unos 800.000 dólares, es decir unos 3.000 millones de pesos por su fichaje.

Qué problema dejó Edgar Guerra al salir de Millonarios

Más allá del tema contractual, el futbolista dejó un problema con quien era su representante y un grupo de empresarios. Así lo contó el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, donde explicó la irregular decisión que tomó el deportista.

“Con el abogado que lo representó tiene un conflicto que va a demanda y se avecina otro conflicto porque el representante de Guerra no fue el que hizo el negocio, que es un señor italiano Torres, lo hicieron otros terceros, una empresa dedicada a la trasferencia de jugadores”, aseguró inicialmente el periodista deportivo.

Según Hernández Bonnet, una vez la empresa que lo acercó al fútbol mexicano se sentó a hablar con Guerra sobre temas de comisión, este se desentendió y pidió que lo arreglaran con el italiano al que se hizo referencia anteriormente.

“El jugador no les aparece y mandó un mensaje de que se entiendan con el italiano. Es decir, el jugador está complicando esa última fase de la relación con los empresarios […]. El italiano es el representante legal, el intermediario en la operación fue otro grupo con el que Guerra habló. Guerra dice ‘no, conmigo no, hablen con el italiano y no me cobren a mí’”, agregó el comunicador.

Por último, el periodista señaló que el problema radica en que Guerra se saltó lo que podía pensar su representante y accedió a que otros hicieran el negocio, por lo que ahora hay un malentendido entre las partes.

“El jugador tiene un documento firmado con Torres y él, que es su representante, lo va a demandar. En los negocios hay empresas que se dedican a intermediar y cobran una operación. Las empresas unas veces lo hacen con el representante y otras veces con el jugador”, concluyó.

