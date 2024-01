Édgar Guerra viene siendo uno de los nombres que más resuena en los últimos días. El jugador ha estado envuelto en una ‘novela’ debido a su situación con Millonarios.

(Lea también: Millonarios le encontró destino a Edgar Guerra y recibirá buen billete; así es el negocio)

Sin embargo, el jugador ya tendría decidido el no continuar con el cuadro ‘Embajador’ y, según varios rumores, todo apunta a que el extremo iniciaría una nueva etapa en el fútbol internacional, negociando como agente libre, algo que quería evitar el equipo capitalino.

Según información de la periodista Helena Hernández, el nacido en Becerril, municipio ubicado en el departamento del Cesar, tendría todo cerrado para firmar por el Club Deportivo León de Guanajuato, de México.

De hecho, según la mencionada comunicadora, Guerra viajaría este 31 de enero rumbo a tierras mexicanas de cara a terminar de concretar su paso al fútbol internacional.

“Edgar Guerra, con contrato hasta junio del 2024 con Millonarios, viaja hoy a México, se debe presentar al CD León de Guanajuato”, de esta manera se informó en su perfil oficial de X.

Millonarios vendió a Édgar Guerra por más de $ 3.000 millones

Ahora, se conoció a través del periodista Felipe Sierra que el extremo ya está viajando a territorio mexicano para presentar exámenes médicos y así poder vincularse de manera oficial a su nuevo club, donde vivirá su primera experiencia internacional.

🚨 A esta hora viaja Edgar Guerra (22) rumbo a México para presentar exámenes médicos y firmar como nuevo jugador del #León hasta diciembre de 2026 🇨🇴 👀 No se pierda sus declaraciones sobre la salida de #Millonarios en los diferentes espacios de @WinSportsTV pic.twitter.com/wfXiVuLR5w — Pipe Sierra (@PSierraR) January 31, 2024

De otro lado, desde el VBar de Caracol Radio indicaron la suma que Millonarios recibiría de no haber obstáculos para que Guerra sea anunciado como nuevo jugador de León. Según apuntó la casa radial, el cuadro ‘Embajador’ vendió a su canterano por un valor de 800.000 dólares, alrededor de $ 3.000 millones.

✈️🇲🇽¡Y SE FUE PARA MEXICO! ✅El jugador Edgar Guerra es nuevo jugador de #León de Mexico. 𝐅𝐮𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚, 𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐧𝐝𝐢𝐨́ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 💰Se pagaron entre 700,000 y 800,000 dólares a Millonarios Ⓜ️ 📻#ElVBarCaracol por @CaracolRadio https://t.co/ueZHGB0utK pic.twitter.com/5XtSyQzkNS — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 31, 2024

¿Qué fue lo que pasó entre el exagente de Édgar Guerra y el jugador?

El pasado 30 de enero, Diego Torres, quien venía siendo agente de Édgar Guerra, salió a aclarar que él ya no tiene nada que ver con el extremo, además de hacer hincapié en que ya no hay un vínculo ni siquiera con la empresa a la que el agente pertenece.

“Édgar Guerra actual jugador de Millonarios, NO tiene en la actualidad ningún vínculo legal conmigo, ni con la empresa que represento”, aclaró Torres.

Por otro lado, también quiso complementar la información dada, comentando que, actualmente, hay una demanda en contra de Guerra, debido a que no se cumplió con el contrato que lo ligaba al representante.

(Vea también: Londoño destapó la desproporcionada exigencia de Guerra en Millonarios: “Se quiere ir”)

“Actualmente, cursa en su contra una demanda que interpusimos en su contra por incumplimiento contractual”, fue lo dicho por el también empresario.

Finalmente, también dejó en claro que lo que está sucediendo entre Millonarios y el futbolista respecto a su situación contractual, no tiene nada que ver con él. “Así mismo, aclaro que al no ser su representante, NO soy responsable de la situación que actualmente se presenta con Millonarios para su renovación”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.