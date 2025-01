La relación entre las directivas del América de Cali con los aficionados no es la mejor actualmente, ya que pese a que el máximo accionista, Tulio Gómez, se ha dedicado en buscar nombres grandes para reforzar a la institución, los hinchas no perdonan el papelón en los cuadrangulares y el resultado en la final de la Copa Colombia.

De hecho, muchos piden cambios grandes para volver a conseguir resultados, pero eso no es posible si la afición no acompaña, como ocurrió en el cierre de la primera ronda e incluso en los cuadrangulares.

De hecho, uno de los que más criticas recibió fue Duván Vergara, quien desde que dijo que era hincha del Junior comenzó a recibir ataques por parte de los aficionados, pero este no se ha quedado callado y ha respondido de gran manera.

Duván Vergara apuntó contra los hinchas del Junior

De hecho, en las últimas horas dio una entrevista y además de defender a Tulio Gómez por lo que hace en el club, también les apuntó a los aficionados porque exigen mucho, pero no acompañan en los momentos decisivos.

“A veces veo que le tiran mucho a don Tulio (Gómez), al dueño. Yo tengo mucha relación con el viejo y con Marcela (la presidenta) y veo que les tiran mucho. Exigen refuerzos ‘top’ que rompan el mercado, pero a la hora de abonarse o ir al estadio no están”, dijo Vergara.

Y agregó: “Incluso la gente pedía que yo regresara y por eso don Tulio y Marcela hicieron el esfuerzo, yo también lo hice, pero sin embargo no se cumplieron las expectativas de los abonos. No sé el tema cómo fue, pero creo que no fue lo que se esperaba”.

🚨🤯🗣EXPLOTÓ DUVÁN

Sin embargo, más allá de las contrataciones que hay y el nivel que se había mostrado, los hinchas no acompañaron como se esperaba y por eso está esa ruptura de las relaciones.

Lo cierto es que ahora los hinchas esperan con ansias la llegada de Juan Fernando Quintero, quien sería muy importante pensando en volver a conseguir un título a nivel nacional y competir de gran manera en la Copa Sudamericana.

