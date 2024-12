El presidente del América de Cali enfrenta una ola de críticas por perder la final de la Copa BetPlay frente a Nacional y por lo que los hinchas del ‘Diablo Rojo’ califican como un fracaso en la campaña 2024.

Tulio Gómez escribió un mensaje en X, en el que habló de la decisión que tuvo que tomar, luego de que en redes sociales filtraran su número de celular. Esto desató, según Goméz, una serie de llamadas telefónicas en las que incluso recibió amenazas.

“Mi número de celular ha sido filtrado en las redes sociales, he recibido muchos mensajes de amenazas, insultos, otros de apoyo. A partir de mañana tendré nuevo número, porque esto se me ha vuelto una pesadilla. La gente de las redes sociales no mide el alcance de sus actos”, aseguró.

De esta manera, Gómez reaccionó a una publicación de un hincha que publicó sin autorización el dato. “Vamos todos a dejarle un lindo mensajito al inepto”, decía la publicación.

Mi número de Cel ha sido filtrado en las redes sociales, he recibido muchos mensajes de amenazas, insultos, otros de apoyo, a partir de mañana tendré nuevo número, por que esto se me ha vuelto una pesadilla, la gente de las redes sociales no mide el alcance de sus actos — Tulio A Gómez (@tulioagomez) December 27, 2024

¿Qué pasó con el hincha que divulgó el número de celular de Tulio Gómez?

El aficionado le dio vuelta a la torta y afirmó que Gómez divulgó sus datos y lo responsabiliza de lo que le pueda ocurrir.

“Hago responsable al señor Tulio Alberto Gomez Giraldo por irresponsablemente difundir mis datos personales sin autorización previa, violando así la ley 1273 de 2009 y el artículo 269 del código penal colombiano, exponiéndome a ser violentado”, indicó el usuario.

Hago responsable al señor TULIO ALBERTO GOMEZ GIRALDO con cédula de ciudadanía No 16.627.073 por irresponsablemente difundir mis datos personales sin autorización previa violando así la ley 1273 de 2009 y el artículo 269F del código penal colombiano exponiendome a ser violentado — Andres ROJO 👹 (@Falqueismo10) December 27, 2024

