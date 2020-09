green

En una entrevista que le concedió a ESPN, Egan Bernal se pronunció sobre la idea que lanzó Nairo Quintana en torno a lo idónea que sería una alianza entre los mejores corredores colombianos para así enfrentar a los eslovenos que se perfilan como favoritos al título del Tour de Francia: Primoz Roglic y Tadej Pogacar.

El zipaquireño tocó varios temas en su respuesta al respecto. Empezó aclarando que no es fácil que se den esas alianzas, recordó que en algunas oportunidades el boyacense no ha dado relevos cuando él ha atacado, no descartó del todo que no se puedan colaborar mutuamente y concluyó invitando a Quintana a que, en caso de que se puedan ayudar, entregue de su parte también.

“No sé. A mí me gustaría que si no soy yo, si no es me equipo, me gustaría que otro colombiano ganara el Tour de Francia. Pero tampoco es tan fácil como decir que vamos a hacer una alianza todos los colombianos y nos vamos todos los colombianos, damos relevos y llegamos”, manifestó el vigente campeón en la parte inicial de su respuesta.

Acto seguido, Bernal hizo referencia al papel de Nairo en situaciones similares. “Muchas veces he atacado yo, me he ido con él, le he pedido el cambio y tal vez no pasa. Va a ser complicado. Pero si se prestara la oportunidad, estamos dos colombianos, por qué no pasar. Hay que ser profesional. Viniendo de Nairo, espero que lo haga”, concluyó el líder del equipo Ineos.

Egan es segundo en la clasificación general, a 21 segundos del líder Primoz Roglic, mientras que el capo del equipo Arkea es quinto, a 32 segundos. A continuación, el video de la respuesta que dio Bernal sobre una posible alianza entre colombianos en las etapas claves del Tour de Francia: