Desvanecimiento, desmayo y desplome fueron los primeros términos que se escucharon la noche del miércoles pasado en Colombia, mañana del jueves en Australia, después de que la estrella colombiana sufriera un problema en un entrenamiento.

Aunque poco después se fueron descartando las versiones más fatídicas, y se decía que no había ocurrido nada pues la jugadora había sido vista reincorporándose de nuevo a los trabajos minutos después, todo se basó en lo poco que la prensa conseguía entrever en el mismo lugar de entrenamiento.

De parte de la Selección Colombia solo había silencio, y en versiones no públicas se decía que no había ocurrido nada, pero las imágenes del momento de angustia no permitían tanta tranquilidad. Linda Caicedo trotaba y se detuvo llevándose las manos al plexo solar, se acostó doblada por el dolor y los médicos corrieron a atenderla.

(Vea también: Aparece video de momentos de angustia por Linda Caicedo; no se ve desmayo, pero sí dolor)

El silencio se mantuvo y solo hubo incertidumbre mezclada con un alivio desconfiado. Si fuera grave se sabría, ¿o no? Pero justamente por eso es que no se comprende por qué no hubo una declaración oficial que brindara claridad. Si no era nada, informar era lo más simple, ¿o se trató con negligencia? ¿No ameritaba hacer más exámenes para descartar cualquier cosa?

Lee También

El ‘silencio stampa’ se prolongó hasta este sábado, cuando el cuerpo técnico finalmente habló al respecto, sin dar mayores detalles y, en consonancia con la forma en que se gestionó hasta ahora, quitándole importancia.

El preparador físico de la Selección, Andrés Gómez, apuntó que el reporte del departamento médico es positivo y que la figura de la selección se encuentra bien. Además, el seleccionador Nelson Abadía explicó que “el episodio que pasó en la cancha fue un poco de cansancio y estrés por el debut en un Mundial de Mayores, por la relevancia que tiene”.

“Linda tiene 18 años y es una niña, pero tiene una gran capacidad y carácter para asimilar eso. Ya pasó y está tranquila y bien. Es muy importante por lo que puede aportar”, se limitó a decir.

(Le puede interesar: [Video] ‘Blooper’ de arquera de Corea convirtió remate de Linda Caicedo en golazo del 2-0)

Mayra Ramírez y Daniela Montoya, que también arrastraban pequeños problemas físicos ya se encuentran disponibles para el duelo de este domingo contra Alemania, equipo que llega con múltiples bajas por lesión.

Colombia y Alemania se encuentran empatadas en puntos en el Grupo H tras sus victorias contra Corea del Sur (2-0) y Marruecos (6-0), respectivamente, por lo que el partido que se disputa en el Estadio de Fútbol de Sídney a las 4:30 am en Colombia) será definitorio.