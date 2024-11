Por: Familia Cardenal

Independiente Santa Fe consiguió un empate 1-1 ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, en un partido sin público debido a la sanción que afecta a la hinchada local.

A pesar de la falta de apoyo desde las tribunas, el encuentro estuvo cargado de emociones y tensión, y ambos equipos se fueron con un punto que les asegura la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2024-II tras sumar 30 puntos.

El encuentro comenzó con Atlético Nacional tomando la ventaja gracias a un gol de Kevin Viveros, quien aprovechó un error defensivo para abrir el marcador. Sin embargo, Santa Fe reaccionó rápidamente y logró igualar el marcador a través de un cabezazo ejecutadao por Julián Millán, quien convirtió el gol del empate.

Tras el empate, Nacional dominó la posesión y generó las mejores opciones de gol, pero se encontró con la figura de Andrés Marmolejo, arquero de Santa Fe, quien tuvo intervenciones clave para mantener el marcador igualado.

Efraín Juárez y Pablo Peirano salieron ‘calientes’

Al finalizar el encuentro, el ambiente se puso tenso entre los entrenadores de ambos equipos. En una despedida cordial, Efraín Juárez, técnico del Atlético Nacional, tocó la cara de Pablo Peirano, entrenador de Santa Fe, lo que incomodó al estratega argentino.

Aunque la situación no pasó a mayores, Peirano se mostró molesto, pero prefirió no comentar al respecto en rueda de prensa. Por su parte, Juárez intentó restar importancia al incidente, aclarando: “Nos saludamos, nos felicitamos, me agarró un poco fuerte la mano, se ve que hace gimnasio y nada, cosas del fútbol”, expresó el técnico de Nacional.

