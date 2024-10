Por: El Colombiano

El motociclista arrollado en medio del accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el futbolista de Atlético Nacional, Alfredo Morales, por fin rompió su silencio y narró el suplicio que ha vivido desde la semana pasada cuando de camino al trabajo fue atropellado por la camioneta que conducía el delantero.

Sebastián Dávila, el joven de 27 años de edad, que salió gravemente afectado, contó que en la mañana del accidente hace una semana se dirigía al trabajo en el aeropuerto José María Córdova, donde trabaja como técnico.

¿Cómo está el motociclista del accidente con Alfredo Morelos?

Sin embargo, desde el día del accidente su futuro está en vilo, pues resultó con múltiples fracturas en ambas piernas, en una de sus manos y en las costillas. Además, según el reporte del Hospital San Vicente Fundación en Rionegro, tiene fisuras graves que lo obligarán a permanecer hospitalizado, por lo menos, durante un mes, según le relató al medio Mi Oriente. El jugador tiene que ser monitoreado las 24 horas y según los médicos que lo atienden ha perdido mucha sangre.

“La verdad siento que destruyó mi vida, no sé si voy a volver a caminar de manera normal”, atestiguó.

Dávila, quien confesó ser hincha de Nacional, contó que en el momento del accidente ni siquiera se enteró que quien lo había arrollado era el goleador del equipo ‘verdolaga’. “En el momento del accidente nunca me enteré, tampoco me importa, yo no busco fama, soy una persona muy trabajadora”.

Dávila confesó que se animó a hablar por primera vez luego de leer el comunicado publicado por Alfredo Morelos este miércoles, en el que asegura ha brindado acompañamiento a la persona que atropelló, lo cual niega tajantemente el afectado. “Eso es mentira. Él no nos ha acompañado en nada, esto lo hemos afrontado solos como familia”.

La novia del joven, Natalia Gutiérrez, también habló y manifestó que al leer dicho comunicado “se le rompió el corazón”, al ver, dice, las mentiras flagrantes del futbolista.

“Yo estuve cara a cara con él y nunca se disculpó; nunca me dijo nada. Me dio rabia leer el comunicado que sacó ayer, diciendo que nos ha estado acompañando, cuando eso es totalmente falso, me partió el corazón leer eso, él cree que puede pasar por encima de los demás. Esperábamos que en ese comunicado le pidiera disculpas a Sebas o a la familia, pero no lo hizo, ni siquiera le pidió disculpas a su club ni a la hinchada. Esto se trata de un acto irresponsable, eso no es un error, jugó con la vida de él y con la de Sebastián”, dijo la novia de Sebastián, quien reiteró que el jugador intentó fugarse y así quedó constancia en los rastros que quedaron en la camioneta, y que si no hubiera sido por la comunidad que reaccionó, Morelos se habría dado a la fuga.

Sebastián y su novia aseguran tener pruebas suficientes que demuestran la responsabilidad de Morelos en el accidente, incluyendo evidencias de que el jugador habría invadido el carril, así como múltiples testimonios del accidente.

Cabe señalar que Morelos aseguró en el comunicado que ha estado “comprometido en colaborar con la recuperación (del afectado) y en “blindar toda su disposición” ante las autoridades para que los hechos se “esclarezcan de manera justa”.

En los últimos días se han conocido versiones que hablan de un presunto mal procedimiento por parte de las autoridades que atendieron el caso y que no habrían realizado una correcta prueba de alcoholemia, por lo que se desestimaría parte de la responsabilidad del jugador y, además, de ser cierto, le permitiría continuar en Nacional al no encontrar el club evidencias suficientes para cancelar el contrato por justa causa.

También, con base en un video que se filtró del accidente, penalistas como Francisco Bernate han señalado que se evidencia una imprudencia por parte del motociclista y que esto desestimaría un eventual proceso legal. “Puede que el conductor vaya embriagado, pero no es determinante del resultado lesivo, pues la imprudencia es del motociclista, por lo que, a simple vista, hay una infracción de tránsito pero no delito para el conductor del vehículo”, manifestó.

Nacional, por su parte, ha guardado absoluto silencio frente al caso. Lo único que ha hecho, según expresaron Sebastián y su pareja, fue ofrecerle asistencia de la trabajadora social del equipo, lo que fue desestimado por parte de Sebastián.

